Президент Владимир Зеленский подтвердил массовое отключение света в восточных областях Украины после российских ударов по критической инфраструктуре.

Об этом президент написал в Twitter.

По его словам, полностью обесточены Харьковская и Донецкая области. Частично - Запорожская, Днепропетровская, Сумская области.

Кроме того, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил удар по ТЭЦ-5 в Харькове - одной из крупнейших в Украине.

Напомним, в воскресенье, 11 сентября, в десятках городов на востоке Украины пропал свет. Власти сообщили об ударах по объектам инфраструктуры.

Ранее мы писали, что 6 сентября в Энергодаре прогремел мощный взрыв, после которого в городе исчезли свет и вода.

Война в Украине продолжается уже 200-й день. "Страна" следит за происходящим 11 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 199-го дня войны - важного для украинского контрнаступления в Харьковской области. 10 сентября ВСУ взяли большую часть Купянска к западу от реки Оскол. Это подтвердил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Также украинские силы оказались возле Изюма или даже вошли в город. В этот же день Минобороны России нарушило свое пятидневное молчание о контрнаступлении ВСУ и попыталось объяснить ситуацию перегруппировкой: дескать, теперь РФ собирается наращивать усилия на донецком направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает текущее положение дел и расклады сил в Харьковской области.