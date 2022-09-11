В Харькове после обстрела начался сильный пожар. В части районов города пропал свет.

Об этом сообщил в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.

"Удар по инфраструктурному объекту. В следствии удара во многих районах города пропал свет. По этой же причине в тех районах нет воды - не работают насосы", - говорится в сообщении чиновника.

Местные паблики сообщают, что удар пришелся по ТЭЦ.

В Дергачевской администрации Харьковской области говорят, что россияне ударили по объекту критической инфраструктуры, после чего в районе пропал свет.

Также пишут о том, что нет света и воды в ряде районов Полтавы. В сети появилось фото пожара в Кременчуге после удара по критической инфраструктуре.

Кроме того, власти Днепропетровской области подтверждают, что в ряде районов пропал свет.

"Некоторые города и общины области остались без света. Россияне ударили по энергетической инфраструктуре", - написал в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что по всей области упало напряжение.

О перебоях с электричеством сообщают также в Донецкой и Запорожской областях.

Ранее мы писали, что 6 сентября в Энергодаре прогремел мощный взрыв, после которого в городе исчезли свет и вода.

Война в Украине продолжается уже 200-й день. "Страна" следит за происходящим 11 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 199-го дня войны - важного для украинского контрнаступления в Харьковской области. 10 сентября ВСУ взяли большую часть Купянска к западу от реки Оскол. Это подтвердил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Также украинские силы оказались возле Изюма или даже вошли в город. В этот же день Минобороны России нарушило свое пятидневное молчание о контрнаступлении ВСУ и попыталось объяснить ситуацию перегруппировкой: дескать, теперь РФ собирается наращивать усилия на донецком направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает текущее положение дел и расклады сил в Харьковской области.