Вице-премьер Ирина Верещук, которая сегодня возглавила Координационный штаб по вопросам деоккупированных территорий, в комментарии "Стране" объяснила, чем именно будет заниматься на новой должности.

По словам Верещук, в Координационный штаб будут входить разные министерства - в частности, представители МВД, Минздрава, Минобразования, Минрегиона, а также ГСЧС, Госмиграционная служба, госказначейство и т.д.

Основная задача штаба - как можно скорее восстановить жизнеобеспечение населенных пунктов, освобожденных от оккупантов.

"Это первые шаги, связанные с разминированием территории, первоочередные шаги по оказанию медицинской, гуманитарной помощи, восстановление электро-, водо-, газоснабжения, функционирование органов, работа Укрпочты, казначейской и банковской системы, координация всех органов и служб, призванных восстановить нормальную жизнь на этих территориях. Местным ОВА самим не справиться, поэтому принято решение о концентрации усилий на всех уровнях", - объяснила "Стране" Верещук.

При этом Координационный штаб не будет заниматься восстановлением разрушенных домов на деоккупрованных территориях, уточнила вице-премьер.

"Это программа Минрегиона и Алексея Чернышева, но мы на штабе, конечно, будем обсуждать и нарабатывать соответствующие решения. Потому что там огромный объем работы, много жилья разрушено, нужно искать средства, чтобы помочь людям восстановить, отстроить разрушенное и поврежденное жилье", - сообщила Ирина Верещук.

По ее словам, сейчас в штабе нарабатывают положения для организации работы, так как появляются новые деоккупированные территории.

"Они нуждаются в межведомственной координации усилий государства и местных властей в решении всех проблем, связанных с их жизнедеятельностью", - добавила вице-премьер.

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