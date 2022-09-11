Государственное "Суспильне" со ссылкой на источники сообщает о задержании экс-начальника СБУ в Харьковской области Романа Дудина.

Его подозревают в государственной измене и уходе с места службы.

Напомним, что Дудин был уволен в конце мая указом Зеленского. "Я приехал, разобрался, уволил главу Службы безопасности Украины Харьковской области за то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы – правоохранители выяснят", – заявил тогда президент.

Дудин же назвал истинной причиной своего увольнения интриги главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, которого он, в свою очередь, обвиняет в несоответствии занимаемой должности и в очковтирательстве.

"Страна" подробно разбирала эту ситуацию.

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Ранее мы подводили итоги 199-го дня войны - важного для украинского контрнаступления в Харьковской области. 10 сентября ВСУ взяли большую часть Купянска к западу от реки Оскол. Это подтвердил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Также украинские силы оказались возле Изюма или даже вошли в город. В этот же день Минобороны России нарушило свое пятидневное молчание о контрнаступлении ВСУ и попыталось объяснить ситуацию перегруппировкой: дескать, теперь РФ собирается наращивать усилия на донецком направлении.

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