В Киевской области правоохранители разоблачили коррупционную схему за помощь в выезде военнообязанных за границу. Задержаны начальник военной райадминистрации региона и его советник.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, они наладили схему вымогательства неправомерной выгоды с представителей благотворительных организаций за внесение данных о водителях в информационную базу "Шлях", что дает возможность беспрепятственного выезда за границу.

"В ходе контроля за совершением преступления начальника военной администрации и его советника задержали после получения ими 350 тысяч гривен", - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время указанным лицам объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании для них мер пресечения.

Досудебное расследование проводит ГБР.

Ранее мы писали, что с начала войны мужчины предложили пограничникам почти 4 млн грн взяток за выезд из Украины.

Также "Страна" сообщала, что киевлянин нелегально переправлял мужчин в Евросоюз под видом волонтеров. За услуги он брал по 3 тысячи долларов с человека.