Главу киевской райадминистрации задержали при получении взятки за выезд мужчин за границу - прокуратура
В Киевской области правоохранители разоблачили коррупционную схему за помощь в выезде военнообязанных за границу. Задержаны начальник военной райадминистрации региона и его советник.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
По данным следствия, они наладили схему вымогательства неправомерной выгоды с представителей благотворительных организаций за внесение данных о водителях в информационную базу "Шлях", что дает возможность беспрепятственного выезда за границу.
"В ходе контроля за совершением преступления начальника военной администрации и его советника задержали после получения ими 350 тысяч гривен", - говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время указанным лицам объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании для них мер пресечения.
Досудебное расследование проводит ГБР.
Ранее мы писали, что с начала войны мужчины предложили пограничникам почти 4 млн грн взяток за выезд из Украины.
Также "Страна" сообщала, что киевлянин нелегально переправлял мужчин в Евросоюз под видом волонтеров. За услуги он брал по 3 тысячи долларов с человека.