В Киеве задержали очередного преступника, который организовал схему по переправке мужчин призывного возраста в страны Европейского Союза.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора в своем официальном Telegram-канале.

Он вносил неправдивые сведения в систему "Шлях", по которой за границу могут выехать водители и волонтеры. Цена вопроса - 18 тысяч долларов за группу из шести человек (то есть, по три тысячи с человека).

"Организатора задержали во время получения второй части средств - 16 200 долларов США. Ему уже сообщили о подозрении и выбрали меру пресечения - содержание под стражей (ч.3 ст.322 КК Украины)", - пишут в Офисе генпрокурора.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как работает схема выезда мужчин за границу под видом волонтеров и водителей через систему "Шлях".

Также мы писали, что в Одессе врачи и военкомат делали справки для выезда за границу и уклонения от армии за $7000.

Недавно мы рассказывали, как в Запорожье накрыли миллионную коррупционную схему с выездом людей на оккупированную территорию. В преступную схему были вовлечены сотрудники запорожской областной администрации, горсовета и правоохранители, которые зарабатывали на схеме по 2 млн гривен в день.

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