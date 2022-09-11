В воскресенье, 11 сентября, во многих городах на востоке Украины после обстрелов пропал свет.

Telegram-каналы сообщают, что удары нанесены ракетами с российских военных кораблей в Каспийском море и публикуют соответствующие видео. Кадры сняты с казахстанского берега.

В результате обстрела Харькова зафиксировано попадание по ТЭЦ, после чего во многих районах города пропали свет и вода, и даже остановилось метро.

Также видео пожара на объекте критической инфраструктуры опубликовал Владимир Зеленский.

Последствия прилетов коснулись и Харьковской области. Соответствующие фото разместили местные Telegram-каналы.

Кроме того, в пабликах появились видео и фото мощного прилета в Днепропетровской области.

А в Полтаве из-за перепадов напряжения после обесточивания загорелись троллейбусы.

Война в Украине продолжается уже 200-й день. "Страна" следит за происходящим 11 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 199-го дня войны - важного для украинского контрнаступления в Харьковской области. 10 сентября ВСУ взяли большую часть Купянска к западу от реки Оскол. Это подтвердил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Также украинские силы оказались возле Изюма или даже вошли в город. В этот же день Минобороны России нарушило свое пятидневное молчание о контрнаступлении ВСУ и попыталось объяснить ситуацию перегруппировкой: дескать, теперь РФ собирается наращивать усилия на донецком направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает текущее положение дел и расклады сил в Харьковской области.