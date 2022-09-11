Рука НАТО ясно различима в действиях украинской армии, проводящей ошеломительное контрнаступление в Харьковской области.

Об этом пишет Bild в своем обзоре военных событий последний дней.



Очевидно, что точные западные разведданные привели к украинскому прорыву на слабо защищенном участке фронта, пишет немецкое издание. Даже опытные эксперты не ожидали там украинского наступления, поскольку в течение месяцев вообще не было никакого движения.

Очевидно, что украинский Генштаб руководствовался точным планом, чтобы не возбуждать подозрение российской армии, уверен Bild.



В конечном итоге, стратегия комбинированного применения массивной артиллерии и быстрой механизированной пехоты полностью сбила с толку российских военных и заставила отступить по широкой линии фронта.

Ранее мы писали, что, по словам Владимира Зеленского, зима может стать переломным моментом в освобождении Украины.

Война в Украине продолжается уже 200-й день. "Страна" следит за происходящим 11 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 199-го дня войны - важного для украинского контрнаступления в Харьковской области. 10 сентября ВСУ взяли большую часть Купянска к западу от реки Оскол. Это подтвердил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Также украинские силы оказались возле Изюма или даже вошли в город. В этот же день Минобороны России нарушило свое пятидневное молчание о контрнаступлении ВСУ и попыталось объяснить ситуацию перегруппировкой: дескать, теперь РФ собирается наращивать усилия на донецком направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает текущее положение дел и расклады сил в Харьковской области.