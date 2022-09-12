На фоне военных неудач России в Харьковской области зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев потребовал "тотальной капитуляции" Украины.

Так он отреагировал на заявления украинского президента об отказе от переговоров с РФ.

"Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние "ультиматумы" – детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России", - написал Медведев в Telegram-канале.

Напомним, по словам Зеленского, на сегодняшний день переговоры Украины и РФ невозможны, поскольку со стороны Москвы нет желания быть конструктивными. Также Зеленский отметил, что договор между Украиной и Россией может быть заключен только в случае полного вывода войск РФ с украинской территории.

Как писала "Страна", ВСУ отвоевали почти всю Харьковскую область, войска РФ отошли за реку Оскол.

По данным американского Института изучения войны, контрнаступление ВСУ преломило в пользу Украины ход войны, но не завершит ее.

Тем временем война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.