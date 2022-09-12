Нынешнее контрнаступление ВСУ не положит конец войне, она, вероятно, продлится до 2023 года, считают эксперты американского Института изучения войны.

Об этом идет речь в новом отчете о ситуации в Украине, опубликованным на сайте организации.

"Кампания на северо-востоке Украины в конечном итоге завершится, что позволит россиянам восстановить прочную оборонительную линию и, возможно, даже провести локальные контратаки", - заявляет Институт.

Американские эксперты считают, что Украине придется начать последующие контрнаступательные операции, возможно, несколько, чтобы завершить освобождение оккупированной Россией территории.

Впрочем, в Институте заявляют, что Украина своим контрнаступлением переломила ход этой войны в свою пользу.

"Киев, скорее всего, будет все чаще диктовать место и характер крупных боевых действий, и Россия будет все чаще неадекватно реагировать на растущее физическое и психологическое давление Украины в последовательных военных кампаниях, если Москва не найдет способ перехватить инициативу", - прогнозирует Институт изучения войны.

Утверждается также, что с потерей Изюма Россия не сможет атаковать Донецкую область с севера, а это затрудняет или делает невозможным достижение целей "спецоперации".

После украинского контрнаступления под Харьковом Россия сталкивается с "дилеммой времени и пространства".

Чтобы сформировать прочную линию обороны по реке Оскол и защитить позиции в захваченной Луганской области, Россия, вероятно, должна будет отвести силы из других секторов. При этом российские войска вокруг Бахмута и под Донецком продолжают наступательные операции, а в Херсоне россияне по-прежнему сталкиваются с угрозой новых атак ВСУ. Поэтому отводить войска будет оттуда будет болезненно.

"Украинская кампания, похоже, направлена на то, чтобы поставить Путина именно перед такой дилеммой и извлечь выгоду практически из любого принятого им решения", - заключает Институт.

Напомним, ранее мы публиковали карты боевых действий в Украине от Института изучения войны.

Война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.