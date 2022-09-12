ВСУ отвоевали почти всю Харьковскую область, войска РФ отошли за реку Оскол. Карты боевых действий в Украине
Американский Институт изучения войны 12 сентября опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что украинские войска нанесли крупное оперативное поражение России, отвоевав почти всю Харьковскую область.
Об этом говорится в сводке на сайте Института.
Вот так сейчас выглядит линия фронта в Харьковской области. Как и сообщалось вчера, российские войска в основном отошли за реку Оскол и контролируют восточную оконечность региона.
Изюм уже помечен как зона украинского контроля, хотя пока о его полном взятии украинская сторона не заявляла.
Также на карте отмечено контрнаступление ВСУ в районе Григоровки и Белогоровки под Лисичанском. О чем официально пока также не заявлялось.
Также сообщается, что российские силы провели ограниченные наземные атаки в районе Авдеевки и Бахмута.
Кроме того, Институт пишет, что украинские силы продолжают вести позиционные бои и наносить удары по российским военным, тыловым и транспортным средствам вдоль южной оси.
Война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.