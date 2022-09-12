Британская разведка в новой сводке рассказывает, как развивается украинское контрнаступление в Харьковской и Херсонской областях.

Сводка опубликована в Twitter Минобороны Британии.

Перед лицом наступления Украины Россия, вероятно, приказала вывести свои войска со всей оккупированной Харьковской области к западу от реки Оскол, сообщает разведка. В этом секторе остаются изолированные очаги сопротивления, но со среды Украина вернула себе территорию, как минимум вдвое превышающую площадь Большого Лондона.

Что касается ситуации на юге, по данным разведки Британии, недалеко от Херсона Россия, вероятно, изо всех сил пытается перебросить достаточные резервы через реку Днепр к линии фронта.

Импровизированный плавучий мост, возведение которого Россия начала более двух недель назад, остается незавершенным. Украинская дальнобойная артиллерия сейчас, вероятно, так часто бьет по переправам через Днепр, что Россия не может проводить ремонт поврежденных автодорожных мостов, добавили в Минобороны Британии.

Британская разведка считает, что быстрые успехи контрнаступления ВСУ имеют серьезные последствия для общего операционного плана России. Большая часть сил РФ в Украине, скорее всего, вынуждена отдавать приоритет чрезвычайным оборонительным действиям.

"И без того ограниченное доверие развернутых войск к высшему военному руководству России, вероятно, еще больше ухудшится", - считают в минобороны Британии.

Война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.