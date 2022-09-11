Президент США Джо Байден ответил отказом на предложение журналиста прокомментировать ход идущего контрнаступления украинских войск.

При этом президент США уточнил, что обладает информацией о происходящем.

"Да, я знаю, но не буду сейчас об этом говорить, поскольку ситуация в развитии", - объяснил Байден.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зима может стать переломным моментом в освобождении Украины.

Также "Страна" сообщала, что после успеха контрнаступления ВСУ глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров с Украиной.

Война в Украине продолжается уже 200-й день. "Страна" следит за происходящим 11 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 199-го дня войны - важного для украинского контрнаступления в Харьковской области. 10 сентября ВСУ взяли большую часть Купянска к западу от реки Оскол. Это подтвердил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Также украинские силы оказались возле Изюма или даже вошли в город. В этот же день Минобороны России нарушило свое пятидневное молчание о контрнаступлении ВСУ и попыталось объяснить ситуацию перегруппировкой: дескать, теперь РФ собирается наращивать усилия на донецком направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает текущее положение дел и расклады сил в Харьковской области.