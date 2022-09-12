Утром в понедельник, 12 сентября Генштаб опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что за минувшие сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов.

Сводка опубликована в Facebook.

По данным Генштаба, ВСУ отбили атаки противника у Майорска под Горловкой и у Красногоровки под Авдеевкой. Идут бои в районе Зайцево и Николаевки 2-й к югу от Бахмута.

Сообщается, что ВСУ освобождают территорию не только в Харьковской, но и в Донецкой областях.

На юге Генштаб заявляет о критических потерях у 810-й бригады морской пехоты из Севастополя (до 80% личного состава).

Повторяется информация, что российские военные покинули Сватово Луганской области, оставив там только силы "ЛНР".

Война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.