В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 11 сентября. Сообщается, что украинские войска наступают под Харьковом и отражают атаки на Донбассе.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Достаточно подробно описано контрнаступление на Харьковском направлении, в результате которого российские войска "лихорадочно покидают свои позиции", причем не только в зоне боевых действий, но и в тылу.

Так, сообщается, что россияне оставили Сватово в Луганской области на 4 грузовых автомобилях"Камаз", 20 бронированных машинах "Тигр" и угнали более 20 легковых автомобилей местных жителей.

В "ЛНР" и РФ оставления Сватово не подтверждали.

2. В Херсонской области также освобождены "некоторые населенные пункты".

3. Отражены атаки противника в районах населенных пунктов Курдюмовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Майорск, Озеряновка, Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское и Водяное.

Ранее мы писали, что в Минобороны назвали фейками новости о деоккупации некоторых населенных пунктов.

Война в Украине продолжается уже 200-й день. "Страна" следит за происходящим 11 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 199-го дня войны - важного для украинского контрнаступления в Харьковской области. 10 сентября ВСУ взяли большую часть Купянска к западу от реки Оскол. Это подтвердил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Также украинские силы оказались возле Изюма или даже вошли в город. В этот же день Минобороны России нарушило свое пятидневное молчание о контрнаступлении ВСУ и попыталось объяснить ситуацию перегруппировкой: дескать, теперь РФ собирается наращивать усилия на донецком направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает текущее положение дел и расклады сил в Харьковской области.