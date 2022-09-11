Генштаб ВСУ представил оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 06:00 11 сентября. Военное руководство подтвердило заход ВСУ в Купянск Харьковской области.

Сводка появилась в Фейсбуке.

За прошедшие сутки враг нанес 16 ракетных и 34 авиационных удара по военным и гражданским объектам на территории Украины. От этого пострадали 28 населённых пунктов. В частности, Славгород, Большая Писаревка, Большие Проходы, Авдеевка, Невельское, Марьинка, Нескучное, Большая Новоселка, Днепр и Брускинское.

Противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

на Северском направлении - неподалеку от Белополья, Линового и Грабовского Сумской области;

- неподалеку от Белополья, Линового и Грабовского Сумской области; на Харьковском направлении – в районах Лютовки, Тимофеевки, Дементиевки, Золочева, Сосновки, Питомника, Русских Тишков, Черкасских Тишков и Борщевой;

– в районах Лютовки, Тимофеевки, Дементиевки, Золочева, Сосновки, Питомника, Русских Тишков, Черкасских Тишков и Борщевой; на Славянском направлении - в Славянске, Долине, Краснополье, Большой Камышевахе, Долгеньком и Дмитровке;

- в Славянске, Долине, Краснополье, Большой Камышевахе, Долгеньком и Дмитровке; на Краматорском направлении - у Кривой Луки, Пискуновки, Сидорова и Раздолевки;

- у Кривой Луки, Пискуновки, Сидорова и Раздолевки; на Бахмутском направлении - в районах Веселой Долины, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Яковлевки, Белогоровки и Веселого;

- в районах Веселой Долины, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Яковлевки, Белогоровки и Веселого; на Авдеевском направлении – вблизи Авдеевки, Опросного, Водяного, Первомайского, Карловки и Красногоровки;

– вблизи Авдеевки, Опросного, Водяного, Первомайского, Карловки и Красногоровки; на Новопавловском направлении – в районах Великих Новоселок, Шевченко, Угледара и Марьинки;

– в районах Великих Новоселок, Шевченко, Угледара и Марьинки; на Запорожском направлении - возле Гуляйполя, Ровнополья, Новоселки, Свободного Поля, Красного и Малиновки;

- возле Гуляйполя, Ровнополья, Новоселки, Свободного Поля, Красного и Малиновки; на Южнобугском направлении – в районах Мирного, Степной Долины, Белой Криницы, Сухого Пруда, Любомировки, Безымянного и Новой Зари.

Противник продолжает нести потери. На Харьковском направлении вражеские подразделения из состава 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии остались без путей обеспечения, личный состав находится в паническом настроении. Также известно о многочисленных санитарных потерях противника на указанном направлении. За предыдущие сутки в Валуйки Белгородской области доставлены более 75 раненых российских военных, в то время как из Белгорода в Москву были эвакуированы более сотни оккупантов.

Из-за значительных потерь в живой силе российские захватчики планируют провести "мобилизацию" мужского населения на временно захваченных территориях. Сейчас мужчинам запрещено покидать населенные пункты.

В ответ на успешные действия ВСУ российские захватчики проводят контрмеры. В населенных пунктах на временно захваченных территориях Харьковской и Херсонской областей оккупанты усиливают административно-полицейский режим, запрещая въезд и выезд, введен комендантский час. В Херсоне произведен обыск жилых помещений микрорайона Восточный, из которых виден Антоновский мост. Местных жителей Каховки и Казацкого российские военные предупредили об открытии огня на поражение в случае их приближения к переправам.

В то же время ВСУ в очередной раз отразили атаки противника в районах Сосновки, Майорска, Николаевки Второй, Зайцево, Веселой Долины, Соледара, Бахмута, Песок, Первомайского и Новомихайловки.

Продолжается деоккупация Украины. В общей сложности за последние дни от российской оккупации освобождены около двух тысяч квадратных километров территории. Наши подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов Харьковской области.

За сутки авиация Сил обороны нанесла 23 удара, уничтожив четыре зенитных ракетных комплекса, поразив четыре опорных пункта и пятнадцать мест скопления живой силы и техники противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили два самолета (Су-25 и Су-34), один вертолет Ка-52, два БПЛА и одну управляемую авиационную ракету.

Ракетными ударами поражены два пункта управления беспилотной авиации, опорные пункты, скопление вооружения и военная техника противника в районах сосредоточения. В зону поражения также попала понтонная переправа и плавсредства противника с военной техникой на них.

Война в Украине продолжается уже 200-й день. "Страна" следит за происходящим 11 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 199-го дня войны - важного для украинского контрнаступления в Харьковской области. 10 сентября ВСУ взяли большую часть Купянска к западу от реки Оскол. Это подтвердил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Также украинские силы оказались возле Изюма или даже вошли в город. В этот же день Минобороны России нарушило свое пятидневное молчание о контрнаступлении ВСУ и попыталось объяснить ситуацию перегруппировкой: дескать, теперь РФ собирается наращивать усилия на донецком направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает текущее положение дел и расклады сил в Харьковской области.