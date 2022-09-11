Три города Донецкой области сегодня днем, 11 сентября, подверглись обстрелу - Краматорск, Славянск и Николаевка.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

Он уточнил, что удар пришелся по промышленным объектам, жилым домам, административным зданиям. Рядом со Славянском пострадал Славкурорт, инфраструктуре которого нанесен заметный ущерб.

Известно по крайней мере об одном раненом.

Ранее мы писали, что известный санаторий "Славянский" в Донецкой области попал под обстрел. "Страна" публиковала фото до и после обстрела санатория.

Война в Украине продолжается уже 200-й день. "Страна" следит за происходящим 11 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 199-го дня войны - важного для украинского контрнаступления в Харьковской области. 10 сентября ВСУ взяли большую часть Купянска к западу от реки Оскол. Это подтвердил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Также украинские силы оказались возле Изюма или даже вошли в город. В этот же день Минобороны России нарушило свое пятидневное молчание о контрнаступлении ВСУ и попыталось объяснить ситуацию перегруппировкой: дескать, теперь РФ собирается наращивать усилия на донецком направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает текущее положение дел и расклады сил в Харьковской области.