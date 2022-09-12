Полное прекращение поставок российской нефти за рубеж нанесет серьезный ущерб экономике самих США.

Об этом сообщает в воскресенье, 11 сентября, издание The Washington Post со ссылкой на оценки Белого дома, экономистов и аналитиков США.

По данным WP, американская администрация активизировала усилия, направленные на увеличение объема экспорта природного газа в Европу, но "практически не видит очевидных решений проблемы" обеспечения европейских стран энергоносителями в необходимом объеме. Сотрудники Белого дома, продолжает издание, "все больше тревожатся по поводу энергетического кризиса в Европе и угроз Москвы устроить на континенте суровую зиму".

После того, как 2 сентября министры финансов стран "Большой семерки" заявили о намерении ввести потолок цен на российскую нефть, заместитель председателя правительства России Александр Новак сообщил журналистам, что Москва остановит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые примут такое решение.

"Хотя представители Белого дома не считают, что рецессия в Европе обязательно вызовет рецессию в США, полное прекращение экспорта российской нефти нанесет серьезный ущерб американской экономике", - говорится в статье.

По оценке издания, возможные действия РФ "могут обострить напряженность в американо-европейском альянсе", а также "омрачить недавние экономические победы администрации" США в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс. Согласно источникам The Washington Post, в Белом доме обеспокоены, что возможное прекращение экспорта российских энергоносителей может также привести к значительному росту инфляции в США. Издание ставит под сомнение то, что введенные Западом санкции против России "выдержат действительно тяжелый энергетический кризис".

"Соединенные Штаты объявили о запрете на закупку российской нефти в марте, но американские потребители почувствуют, если мировые цены на нефть взлетят из-за полного прекращения российского экспорта", - считают опрошенные изданием эксперты. Они уверены, что возможное полное прекращение экспорта российской нефти среди прочего приведет к росту цен на бензин в США до рекордно высокого уровня.

По оценке WP, "если Россия продолжит продавать нефть на мировых рынках и сократит только экспорт газа в Европу, эффект для экономики США, вероятно, будет минимальным".

Это даже может помочь американским компаниям, добывающим природный газ, и может снизить мировой спрос, что сократит инфляцию в США, отмечается в статье.

Напомним, в Евросоюзе отказались от введения потолка цен на газ из РФ из-за угроз президента России Владимира Путина прекратить поставки.

Ранее мы писали, что нефтегазовые доходы РФ в августе превысили ожидаемые на десятки миллиардов рублей.