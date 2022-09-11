США введут ограничения цен на российскую нефть и запретят морские перевозки нефтепродуктов из РФ
Минфин США опубликовал предварительный план по механизму ограничения цен на российскую нефть.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
План включает в себя следующие шаги:
- Эмбарго на импорт в США останется в силе.
- Запрет на морские перевозки нефти вступит в силу 5 декабря, нефтепродуктов - 5 февраля 2023 года.
- США готовы применять санкции против компаний, закупающих нефть дороже "потолка" цены.
- Страны, которые согласятся применять лимиты, получат возможность участвовать в ценообразовании.
Минфин подтвердил, что США вместе с союзниками из стран "Большой семерки" и Евросоюза введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, нефтепродуктов - 5 февраля.
"Запрет в отношении транспортировки сырой нефти морским путем вступает в силу 5 декабря 2022 года, в отношении морской транспортировки нефтепродуктов - 5 февраля 2023 года", - говорится в сообщении.
Коалиция намерена сделать исключения из запрета для поставок, укладывающиеся в ценовые ограничения, которые определят союзники.
Напомним, ранее министры финансов стран "Большой семерки" (США, Канада, Британия, Германия, Франция, Италия, Япония) одобрили введение потолка цен на российскую нефть. Он должен заработать с 5 декабря, а на российские нефтепродукты - с 5 февраля.
В заявлении G7 говорилось и о намерении запретить услуги по транспортировке морем и страхованию судов с нефтью РФ, если та будет продаваться выше определенного потолка.
Ранее мы писали, что в РФ пригрозили не поставлять нефть странам, которые поддержат лимит цен на энергоносители.