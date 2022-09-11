В США ограничат цены на российскую нефть. Фото: Pixabay

Минфин США опубликовал предварительный план по механизму ограничения цен на российскую нефть.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

План включает в себя следующие шаги:

  • Эмбарго на импорт в США останется в силе.
  • Запрет на морские перевозки нефти вступит в силу 5 декабря, нефтепродуктов - 5 февраля 2023 года.
  • США готовы применять санкции против компаний, закупающих нефть дороже "потолка" цены.
  • Страны, которые согласятся применять лимиты, получат возможность участвовать в ценообразовании.

Минфин подтвердил, что США вместе с союзниками из стран "Большой семерки" и Евросоюза введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, нефтепродуктов - 5 февраля.
 
"Запрет в отношении транспортировки сырой нефти морским путем вступает в силу 5 декабря 2022 года, в отношении морской транспортировки нефтепродуктов - 5 февраля 2023 года", - говорится в сообщении.

Коалиция намерена сделать исключения из запрета для поставок, укладывающиеся в ценовые ограничения, которые определят союзники.

Напомним, ранее министры финансов стран "Большой семерки" (США, Канада, Британия, Германия, Франция, Италия, Япония) одобрили введение потолка цен на российскую нефть. Он должен заработать с 5 декабря, а на российские нефтепродукты - с 5 февраля.

В заявлении G7 говорилось и о намерении запретить услуги по транспортировке морем и страхованию судов с нефтью РФ, если та будет продаваться выше определенного потолка.

Ранее мы писали, что в РФ пригрозили не поставлять нефть странам, которые поддержат лимит цен на энергоносители.

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