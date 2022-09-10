Причиной отказа ЕС устанавливать потолок цен на российский газ стали угрозы президента России Владимира Путина прекратить поставки в ответ на любое ограничение.

Об этом пишет The Telegraph во вчерашней аналитической статье.

Как следствие, несколько стран решили не поддерживать план ЕС. В конечном итоге это предложение было отклонено на экстренных переговорах.

Тем не менее, министры энергетики ЕС попросили Европейскую комиссию разработать более подробные планы, чтобы смягчить удар по домохозяйствам, нацелившись на избыточную прибыль гигантов, работающих на ископаемом топливе, и производителей электроэнергии, не использующих газ, которые извлекают выгоду из резкого роста цен на энергоносители.

Исполнительному органу ЕС также было поручено подготовить предложения по более широкому ценовому пределу, нацеленному не только на Россию, но и в целом на энергетические рынки. Ожидается, что подробности планов будут опубликованы на следующей неделе, и члены ЕС могут дать этим предложениям зеленый свет в конце этого месяца.

Цены на газ в Европе упали почти на 8% до 205 евро за мегаватт-час в пятницу как следствие усилий ЕС по решению этой проблемы. Тем не менее, они по-прежнему более чем вдвое превышают уровень начала июня.

Напомним, Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме в среду, 7 сентября, пригрозил полностью прекратить поставки энергоресурсов в Евросоюз, если ЕС согласует потолок цен на стоимость российского газа.

"Есть контрактные обязательства, контракты на поставку, а если будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам, то мы их просто выполнять не будем", - заявил Путин, добавив, "если это противоречит нашим интересам и, в данным случае, экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут не будем поставлять".

Напомним, вчера итальянский министр сообщал, что только 3 из 27 стран ЕС высказались за потолок цен на российский газ.

Также сообщалось, что в ЕС рассматривали два варианта ограничений - полное, и только для некоторых стран.