В РФ заявили, что западные политики, обсуждающие введение потолка цен на российские нефть и газ, делают своим странам только хуже.

Российские СМИ приводят соответствующее заявление министра энергетики РФ Николая Шульгинова.

"Точно мы не будем продавать себе в убыток или там ниже себестоимости. Ну так нельзя. Это картельный какой-то сговор против нас. Точно мы не допустим такого отношения к нам", - сказал министр РФ.

Он считает, что политики западных стран не понимают, что такие меры приведут только к росту цен, от чего они же сами пострадают.

"Они уже не отдают отчет себе в том, что они делают. Себе же хуже и прочее", - заявил министр.

Ранее сообщалось, что в течение сентября Еврокомиссия представит предложение о введении общего ограничения цен на российский газ. Об этом официально сообщил министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани.

"Вариант, за который однозначно высказались 15 стран. Еврокомиссия может рассмотреть его и позже, но в любом случае в течение сентября", - сказал министр.

По его словам, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек также поддерживает введение потолка цен, но немецкое правительство "хочет рассмотреть вопрос о том, не рискует ли оно навредить какой-либо из стран-членов". Как считает Чинголани, вводить ограничение цен только на газ из РФ бессмысленно.

Ранее министры энергетики ЕС не смогли согласовать потолок цен на российский трубопроводный газ и поручили ЕК изучить возможность ограничений цены на все виды газа, включая сжиженный природный газ. По словам еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, Еврокомиссия считает важным ввести потолок цен именно на российский газ "в связи с агрессией России против Украины", при этом в Брюсселе опасаются, что введение потолка цен на СПГ "может подорвать безопасность поставок".