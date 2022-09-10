Американские экспортеры сжиженного природного газа присоединились к противникам идеи Европейского Союза ограничить цены на импортируемое топливо.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Мы понимаем огромные проблемы, с которыми в настоящее время сталкиваются страны ЕС. Мы считаем, что меры по установлению предельных цен неизбежно искажают и подрывают энергетические рынки, создавая непредвиденные последствия. Мы надеемся, что министры энергетики стран ЕС будут избегать такого подхода", - сказал исполнительный директор вашингтонского Центра сжиженного природного газа Чарли Ридл.

Отметим, ранее агентство Bloomberg сообщало, что ЕС хочет ввести потолок цен не только на российский газ, который поставляется по трубопроводу, но и на сжиженный газ (который в ЕС везут, в основном, американцы, хотя и не только).

Напомним, министры энергетики стран ЕС встретились в пятницу в Брюсселе, чтобы обсудить возможные варианты действий по газу, однако так и не пришли к согласию относительно введения предельных цен. Причиной отказа ЕС устанавливать потолок цен на российский газ стали угрозы президента России Владимира Путина прекратить поставки в ответ на любое ограничение.

Также сегодня стало известно, что в ЕС отказались от введения потолка цен на газ из РФ из-за угроз Путина прекратить поставки.