Еврокомиссия представит предложение о введении общего ограничения цен на газ в течение сентября. О том, что ЕК разработала механизмы ограничения стоимости российского газа, на днях рассказывали СМИ.

Теперь об этом официально сообщил министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани в интервью газете La Repubblica.

"Вариант, за который однозначно высказались 15 стран. Еврокомиссия может рассмотреть его и позже, но в любом случае в течение сентября", - сказал министр.

По его словам, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек также поддерживает введение потолка цен, но немецкое правительство "хочет рассмотреть вопрос о том, не рискует ли оно навредить какой-либо из стран-членов".

Как считает Чинголани, вводить ограничение цен только на газ из РФ бессмысленно.

"Сейчас в Европу поступает очень мало по сравнению с тем, что было до конфликта. И в любом случае сигнал должен быть дан всем производителям. Справедливо, что Европа как крупнейший в мире покупатель должна помогать устанавливать цену, чтобы защитить бизнес и граждан. Мы продолжим работу в ближайшие дни, чтобы обеспечить квалифицированное большинство голосов для общего ограничения цен", - сказал он.

Ранее министры энергетики ЕС не смогли согласовать потолок цен на российский трубопроводный газ и поручили ЕК изучить возможность ограничений цены на все виды газа, включая сжиженный природный газ. По словам еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, Еврокомиссия считает важным ввести потолок цен именно на российский газ "в связи с агрессией России против Украины", при этом в Брюсселе опасаются, что введение потолка цен на СПГ "может подорвать безопасность поставок".

Между тем Чехия предложила снять с рассмотрения Совета ЕС вопрос об ограничении цен на российский газ.