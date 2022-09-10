Запасы газа в Европе могут закончиться к январю, несмотря на озвученные планы сократить его потребление на 15%.

Такое мнение высказал директор турецкой компании GazDay Enerji Мехмет Доган в своем интервью изданию Anadolu.

Он напомнил, что после пандемии на рынке наблюдалась нестабильность и стоимость 1000 кубометров природного газа в Европе в 2020 году составляла около 60-70 долларов. Из России в Европу тогда ежедневно поступало 385 миллионов кубометров газа.

"Российский газ прокачивался в Европу через Польшу и Украину, а также по газопроводу "Северный поток-1". Стоимости газа, достигавшей 200 долларов, особого значения не придавалось. С ростом цен до этого уровня, желавшие нажиться трейдеры начинали продавать газ, закупленный по 70 долларов. При этом Россия, возможно, с учетом "планов игры", не стала производить газ больше того, что было прописано в контракте. Мелкие европейские покупатели и компании посчитали, что в случае необходимости Россия все равно будет осуществлять продажи газа. Однако все пошло не так, как ожидалось", - сказал Доган.

По мнению Догана, как эксперта, уровень заполненности европейских газовых хранилищ на данный можно оценить в 80%.

Доган также отметил, что ситуацию с резким ростом цен и запасами топлива мог бы исправить запуск газопровода "Северный поток - 2", но от него отказались власти ФРГ.

"Отменив "Северный поток-2", Европа фактически нанесла первый удар. Данный шаг стал первым ударом в плане распределения энергоресурсов. Что означает эта отмена для России? Представьте, что вы договорились с западными покупателями. По дну моря проложено тысячи километров труб, вложены масштабные инвестиции. И тут внезапно другая сторона отменяет этот проект. Думаю, это вызвало большой дискомфорт в России", - отметил Доган.

Напомним, ранее американские экспортеры сжиженного природного газа присоединились к противникам идеи Европейского Союза ограничить цены на импортируемое топливо.