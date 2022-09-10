США в коалиции со странами "Большой семерки" и Евросоюза вводят запрет на морскую транспортировку российской ископаемой нефти и нефтепродуктов.

Об этом официально объявил Департамент казначейства США в документе от 9 сентября.

Запрет на морскую перевозку сырой нефти вводится с 5 декабря 2022 года, а на морскую перевозку нефтепродуктов - с 5 февраля 2023 года.

Напомним, ранее министры финансов стран "Большой семерки" (США, Канада, Британия, Германия, Франция, Италия, Япония) одобрили введение потолка цен на российскую нефть. Он также должен заработать с 5 декабря, а на российские нефтепродукты - с 5 февраля.

В заявлении G7 говорилось и о намерении запретить услуги по транспортировке морем и страхованию судов с нефтью РФ, если та будет продаваться выше определенного потолка.

Западные чиновники хотят таким образом сократить доходы России, сохраняя при этом достаточное количество нефти на мировых рынках - чтобы предотвратить новый скачок и без того высоких цен.

При этом Россия заявила, что не будет поставлять нефть странам, которые введут потолок цен.