Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день переговоры Украины и РФ невозможны, поскольку со стороны Москвы нет желания быть конструктивными.

Об этом он сказал в интервью CNN, его запись в Twitter опубликовал журналист Фарид Закария.

"На сегодня нет. Я не вижу никакого желания с их (России - Ред.) стороны, чтобы быть конструктивными. Что касается их ультиматумов, то мне все равно, кто эти ультиматумы выдвигал - он (Путин - Ред.) или кто-то другой. Это мой принцип - я не буду говорить с тем, кто ставит ультиматумы", - ответил Зеленский на вопрос о возможности переговоров с Путиным.

Также, по словам Зеленского, договор между Украиной и Россией может быть заключен только в случае полного вывода войск РФ с украинской территории.

"Я знаю, что некоторые страны подталкивают нас в направлении минского процесса. Я хочу, чтобы мир признал, что одно дело - дипломатическое решение, а другое - Минск-2, -3, -5, -10. Это две разные вещи, потому что Минск - пустая бумажка, которая позволит России отдохнуть перед следующим вторжением", - заявил президент.

Аналогичные тезисы Зеленский и министр обороны Алексей Резников озвучили 10 сентября в Киеве на форуме "Ялтинской стратегии".

Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. До этого, по его словам, "общество не готово говорить с террористами".

Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над Россией.

"Вариантов возвращения на линию "на 24 февраля" уже не существует. На 1 декабря 1991 года. Go out", - добавил министр обороны.

