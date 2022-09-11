Президент Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в воскресенье, 11 сентября, в котором отреагировал на деоккупацию украинских территорий и наступление ВСУ.

"Сегодня действия наших воинов на севере, на юге и на востоке Украины видят и отмечают все. Мир в восторге, враг – в панике, Украина гордится вами, верит в вас, молится за вас, ждет вас. Мы уверены: вы выйдете на нашу границу, на все ее участки. Увидите наши рубежи и вражеские спины. Увидите, как сияют глаза наших людей и сверкают пятки оккупантов. Они назовут это жестами доброй воли. Мы назовем это победой", - сказал Зеленский.

Ранее мы писали, что, по данным Bild, в действиях украинской армии под Харьковом можно заметить почерк НАТО.

Также "Страна" сообщала, что министр обороны Алексей Резников предупредил, что Украине рано праздновать победу, ведь еще необходимо защитить обширную территорию, которую ВСУ отбили в последние дни, от возможного российского контрнаступления.

Война в Украине продолжается уже 200-й день. "Страна" следит за происходящим 11 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 199-го дня войны - важного для украинского контрнаступления в Харьковской области. 10 сентября ВСУ взяли большую часть Купянска к западу от реки Оскол. Это подтвердил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Также украинские силы оказались возле Изюма или даже вошли в город. В этот же день Минобороны России нарушило свое пятидневное молчание о контрнаступлении ВСУ и попыталось объяснить ситуацию перегруппировкой: дескать, теперь РФ собирается наращивать усилия на донецком направлении.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает текущее положение дел и расклады сил в Харьковской области.