В ночь с 11 на 12 сентября российские войска нанесли удар по Запорожью. Сообщается, что около 00:40 четыре ракеты С-300 поразили здания одного из объектов инфраструктуры в окрестностях города.

Об этом в телеграм-канале сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

По его словам, стреляли со стороны Васильевки. В результате обстрела пострадавших нет.

Как писала "Страна", 11 сентября Запорожская АЭС была полностью остановлена, но в МАГАТЭ заявили, что резервную линию электропередачи на Запорожскую АЭС удалось восстановить.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон созвонился с украинским президентом Владимиром Зеленским и призвал РФ вывести войска с Запорожской АЭС.

Также "Страна" писала, как в селе под Запорожьем под обстрел россиян попали получавшие гуманитарку мирные жители.

Тем временем война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.