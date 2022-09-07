В селе Малотокмачка Ореховского района Запорожской области гражданских людей обстреляли из РСЗО "Град".

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

Инцидент произошел по адресу ул.Мира, 132. Во дворе находились 8 гражданских людей, они в это время получали гуманитарную помощь.

В результате обстрела 5 человек тяжело ранены, 3 убиты. Обстрел продолжается, сообщил он.

Как писала "Страна", сегодня в оккупированном Энергодаре снова пропал свет из-за обстрелов.

Также "Страна" писала, что глава Минреинтеграции Ирина Верещук призвала жителей территорий вблизи ЗАЭС самостоятельно найти способ и эвакуироваться.

Тем временем война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 195-го дня войны. В Донецкой области вчера были отбиты попытки наступления российских войск на Бахмутском и Авдеевском направлении. В Харьковской области по неофициальным данным началось наступления ВСУ на город Балаклея.

В Запорожской области были новые обстрелы Энергодара, из-за которых город несколько часов сидел без света и воды. Параллельно МАГАТЭ опубликовало доклад о ситуации на Запорожской АЭС. Инспекторы говорят о повреждении хранилища отработанного и свежего ядерного топлива. В Херсонской области помимо Высокополья ВСУ также взяли соседнее село Ольгино.

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