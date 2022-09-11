Сегодня ночью энергоблок №6 Запорожской АЭС отключили от энергосети, что привело к полной остановке станции.

Об этом сообщил "Энергоатом" в своем официальном Telegram-канале.

"Идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние", - заявила украинская госкомпания.

По ее данным, последние трое суток 6-й энергоблок работал в режиме острова, обеспечивая только собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности (от 114 до 140 МВт).

Это происходит из-за обстрелов, которые рвут линии связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины.

"Вчера вечером после возобновления работоспособности одной из этих линий связи электропитания собственных потребностей ЗАЭС стало возможным отключение от энергосистемы Украины. Следовательно, было принято решение об отключении энергоблока №6 и переводе его в наиболее безопасное состояние – холодную остановку", - пишет "Энергоатом".

В России подтвердили остановку шестого энергоблока Запорожской АЭС.

Об этом сообщил советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа для российских СМИ.

"Блок остановлен, в настоящее время осуществляется его переход в холодное состояние", - сказал Карчаа.

Напомним, это уже не первое полное отключение Запорожской АЭС. Впервые полное отключение Запорожской АЭС от энергосети произошло 25 августа.

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