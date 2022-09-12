В Херсонской области войска РФ сократили линию фронта и отступили на 5-10 км в сторону Херсона от своих позиций для того, чтобы быть в досягаемости собственной артиллерии на левом берегу Днепра.

Об этом в Twitter пишет польский специалист по работе с открытыми данными Ярослав Вольски.

"Это последствия проблемы со снабжением артиллерийскими боеприпасами, - пишет он.

Пока данная информация не подтверждена. Однако такой шаг в теории позволил бы российской армии во многом решить проблему переправки боеприпасов через Днепр.

Ранее британская разведка рассказала, как развивается наступление ВСУ в Херсонской и Харьковской областях.

Как писала "Страна", 10 сентября в Херсоне прогремели взрывы, а ВСУ освободили еще один поселок на подступах к оккупированному городу.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович спрогнозировал, что российские войска в Херсонской области на правом берегу Днепра продержатся не более трех недель.

Тем временем война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.