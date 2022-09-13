По состоянию на 12 сентября линия фронта на юге Украины продвинулась с начала контрнаступления на 12 километров. Отвоеваны более 500 квадратных километров территорий юга, освобождены 13 населенных пунктов.

Об этом заявил "Суспильному" генерал-майор Вооруженных Сил Украины Дмитрий Марченко.

"В течение двух последних недель уничтожено более 1 800 российских военных, сбиты два самолета, два вертолета. Уничтожены более 120 танков, более 130 артиллерийских систем, более 20 реактивных систем залпового огня. Благодаря современной технике, которые нам предоставляют международные партнеры, уничтожены мосты, 150 командных пунктов РФ, около 70 баз, где хранятся боеприпасы", - сказал Дмитрий Марченко.

Он также заявил, что есть подтверждение того, что российские офицеры, командующие Херсонским направлением, морально очень подавлены.

"Насколько нам известно, им дали команду не открывать огонь, а проводить переговоры с украинскими военными и покидать оккупированные территории", - заявил Марченко.

Ранее в ВСУ сообщили, что на юге Украины российские подразделения пытаются вести переговоры об условиях сдачи оружия.

Судя по карте боевых действий, сейчас россияне покидают восточную часть Харьковщины, а ВСУ бьют по позициям РФ на юге.

Тем временем война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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