На юге Украины противник пытается вести переговоры о сдаче оружия, сообщила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в комментарии "24 каналу".

"Они пытаются вести переговоры об условиях того, как они сложат оружие и перейдут под эгиду международного гуманитарного права", - сказала она.

По ее словам, офицеры этих подразделений получили задачу оставлять позиции любым способом, который к тому времени будет доступен.

Согласно этой задаче, российские военные могут вернуться назад к своим или сложить оружие.

Ранее появились видео, как российские войска огромными колоннами покидают Изюм, оставляя ВСУ тяжелую технику.

По данным польского эксперта, на юге войска РФ сократили линию фронта и отступили в сторону Херсона на 5-10 км.

Тем временем война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.