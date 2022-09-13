Утром во вторник, 13 сентября, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что украинские военные продолжали успешно отражать атаки противника.

Сводка опубликована на странице Генштаба ВСУ.

Так, ВСУ отразили атаки противника в районах населенных пунктов:

Зайцево, Бахмутское (к югу и востоку от Бахмута), Бахмут.

Красногоровка, Водяное (к северу и югу от Авдеевки).

Безымянное (Херсонская область, под Давыдовым Бродом) и Новогригоровка (Николаевская область, к северу от Посад-Покровского).

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки было два ракетных удара - по Харькову и Лозовой. О последнем случае ранее не сообщалось.

Также Генштаб сообщил, что авиация РФ сделала за сутки 25 авиаударов, Воздушные Силы Украины - 9.

Война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

РФ вчера продолжала бить по объектам энергетической инфраструктуры Украины, такие ее удары на выходных уже привели к масштабным отключениям света в стране. "Страна" разбиралась, почему это произошло.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему недавние обстрелы оставили без света целые регионы Украины