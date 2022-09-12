Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 12 сентября. Противник продолжает обстрелы украинской территории и попытки атаковать в Донецкой области, однако силы обороны отражают атаки.

Сводка появилась в Фейсбуке.

В Генштабе напомнили, что, не имея возможности ответить на поле боя, российские войска ударили ракетами по критической инфраструктуре мирных украинских городов. Под удары ракет и залпы РСЗО попали объекты энергетики, водоснабжения, заводы и жилые дома в Харькове, Запорожье, Константиновке, Славянске и Краматорске. Пострадала инфраструктура в Первомайском, Белогоровке, Зайцево, Веселой Долине, Сухом Пруду, Широком, Партизанском и Любомировке. В течение текущих суток враг нанес 5 ракетных, более 10 авиационных ударов и провел более 20 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Противник обстреливал:

на Харьковском направлении – Константиновку и Уды;

– Константиновку и Уды; на Краматорском направлении – Старый Караван, Славянск, Татьяновку, Пискуновку, Райгородок и Кривую Луку;

– Старый Караван, Славянск, Татьяновку, Пискуновку, Райгородок и Кривую Луку; на Бахмутском направлении – Веселое, Николаевку Вторую, Зайцево, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Раздолевку;

– Веселое, Николаевку Вторую, Зайцево, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Раздолевку; на Авдеевском направлении - Красногоровку, Марьинку, Водяное, Первомайское и Новомихайловку;

- Красногоровку, Марьинку, Водяное, Первомайское и Новомихайловку; на Новопавловском направлении – Никольское, Пречистовку, Великую Новоселку и Угледар;

– Никольское, Пречистовку, Великую Новоселку и Угледар; на Запорожском направлении - Новоандреевку, Новополье, Полтавку, Гуляйполе, Времовку, Малиновку, Зеленый Гай, Малые Щербаки и Свободное Поле.

- Новоандреевку, Новополье, Полтавку, Гуляйполе, Времовку, Малиновку, Зеленый Гай, Малые Щербаки и Свободное Поле. на Южнобугском направлении обстрелы шли вдоль всей линии столкновения, также враг вел воздушную разведку БПЛА – совершил 56 вылетов.

Военное командование РФ приостанавливает отправку новых уже сформированных подразделений в Украину. Текущая ситуация на театре боевых действий и недоверие к высшему командованию заставили большое количество добровольцев категорически отказаться от службы. На ситуацию влияет информация о действительном количестве погибших, при этом не учитываются потери из числа частных военных компаний и мобилизованных с временно оккупированных территорий. Ситуация усугубляется из-за общего отношения к собственным раненым. В частности, в российских госпиталях сознательно упрощаются диагнозы и характер боевых травм, не проводят полную реабилитацию, чтобы быстрее вернуть военнослужащих в зону боевых действий.

ВСУ успешно отразили атаки противника у Майорска, Николаевки Второй, Бахмута, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки.

В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация ВСУ нанесла семь ударов, поразив пять опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и техники, уничтожив две позиции средств противовоздушной обороны противника.

За текущие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункты управления разного уровня и районы сосредоточения живой силы противника. В зону поражения попали вражеские средства ПВО, радиоэлектронной борьбы, артиллерийские подразделения, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

На освобожденных территориях идет зачистка, сохраняется высокий риск минной опасности. Фиксируются массовые преступления противника на украинской земле, факты нарушения международного гуманитарного права и правил ведения войны. Представители военных администраций совместно с ВСУ делают все возможное, чтобы избежать гуманитарной катастрофы, являющейся следствием постоянных обстрелов, ракетных и авиационных ударов противника, отсутствия электроэнергии, продуктов питания и лекарств во время оккупации. Не прекращается работа по эвакуации гражданского населения из зоны ведения боевых действий.

Война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.