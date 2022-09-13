Американский Институт изучения войны 13 сентября опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что украинские силы продолжают добиваться успехов в Херсонской области.

Об этом идет речь в отчете на сайте Института.

Институт изучения войны сообщает, что российские войска не в состоянии укрепить новую линию фронта после освобождения Украиной восточной части Харьковской области и активно покидают этот район или передислоцируются на другие направления.

"Взятие Украиной Изюма, вероятно, ухудшило способность российских войск наносить артиллерийские удары по трассе Изюм-Славянск", - пишет Институт.

Также сообщается, что украинские силы продолжали наносить удары по российским военным объектам и позициям в Херсонской области, что, вероятно, неуклонно ухудшало их положение.

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