Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ВСУ освободили приморскую Александровку к западу от Херсона.

"Наш Генеральный штаб, как мне сказали, вроде уже признал, что он (населенный пункт - Ред.) уже наш", - сообщил советник Офиса президента.

Через Александровку проходит трасса Николаев-Херсон.

Также, по словам Арестовича, ВСУ заняли Посад-Покровское к северо-западу от Херсона.

Ранее бойцы Нацгвардии сняли видео в здании Святогорского горсовета в Донецкой области, подтверждая, что ВСУ вошли в город. Хотя официально о его освобождении пока не сообщалось.

Между тем война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.