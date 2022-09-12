Бойцы Нацгвардии сняли видео в здании Святогорского горсовета в Донецкой области, подтверждая, что ВСУ вошли в город. Хотя официально о его освобождении пока не сообщалось.

"Глава ДНР" Денис Пушилин признал, что РФ больше не контролирует Святогорск, но не признал, что в него вошли ВСУ.

"Святогорск ни мы, ни противник в полной мере не контролируем", – заявил он.

Также Пушилин утверждает, что Лиман (бывший Красный Лиман) находится под контролем РФ.

Примечательно, что на опубликованном видео об освобождении населенного пункта заявляет, судя по всему, известный нацгвардеец Виталий Маркив, который обвинялся в Италии в убийстве журналиста, но был оправдан.

За два месяца до войны Верховный кассационный суд Италии полностью оправдал Маркива, служившего в АТО и обвиненного итальянским судом в убийстве журналиста.

Напомним, Виталия Маркива задержали в Италии в июне 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Энди Роккелли, тело которого обнаружили недалеко от Славянска в мае 2014 года. Он был приговорен к 24 годам лишения свободы. Однако 3 ноября 2020 года апелляционный суд Милана оправдал нацгвардейца.

В ноябре 2020-го Маркив вернулся в Украину. А в марте 2021-го он сообщил, что сторона обвинения по его делу подала кассационную жалобу на оправдательное решение суда. Но в итоге он это дело выиграл.

Война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.