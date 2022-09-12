Паблики Святогорска продолжают публиковать фотографии из Святогорска. На этот раз в сети появились кадры с украинскими военными.

Ранее над зданием Святогорского горсовета вывесили украинский флаг, но об освобождении города официальной информации еще не было.

На первом снимке украинский военный позирует на фоне инсталляции в виде сердца с надписью на украинском языке: "Я город-герой Святогорск - место силы", на другой - стоит с автоматом на фоне Святогорской лавры, по которой ракетные удары наносились даже во время молебна.

Ранее появилось видео установки флага Украины на памятнике Артему возле Святогорской лавры.

Как писала "Страна", ВСУ освободили село Богородичное Донецкой области близ Святогорска.

Тем временем война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.