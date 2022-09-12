В святогорских телеграм-каналах сегодня выложили фото с украинским флагом на здании Святогорского горсовета. Официальной информации об освобождении Святогорска пока не сообщалось.

Были лишь сообщения о том, что ВСУ вошли в расположенное через реку Северский Донец село Богородичное.

Отметим, что горсовет Святогорска находится на левом берегу Донца - там, где, по распространённой версии, российские войска хотели создать новую линию обороны.

Напомним, 23 августа командование сил спецопераций Украины опубликовало видео подрыва моста в Святогорске Донецкой области, который был взорван еще в июне, но только теперь официально сообщается о том, что это сделали ВСУ, чтобы "уничтожить логистику врага, нарушить поставки и маневры".

Также стало известно, что накануне россияне ударили по трем городам Донецкой области, пострадал Славянский курорт, есть раненые.

Украинские военные сообщают, что россияне покинули Изюм Харьковской области. "Страна" писала, что это означает для ситуации на фронте.

Тем временем война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.