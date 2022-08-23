Командование сил спецопераций Украины опубликовало видео подрыва моста в Святогорске Донецкой области.

Ролик появился в Фейсбуке.

Мост был взорван еще в июне, но только теперь официально сообщается о том, что это сделали ВСУ, чтобы "уничтожить логистику врага, нарушить поставки и маневры".

"Большое внимание мы уделяем уничтожению логистики, путей и маневров российских оккупантов. Для этого воины ССО используют разнообразные способы и совершают атаки на многих, в том числе и чувствительных для инфраструктуры участках, временно контролируемых врагом. Это видео снято несколько недель назад, но по определенным причинам публикуем его только сегодня. В результате подрыва мост в Донецкой области стал для россиян преградой. После деоккупации уничтоженные украинские объекты будут восстановлены", - сказано в комментарии к ролику.

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