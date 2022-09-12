Сегодня, 12 сентября, командование десантно-штурмовых войск ВСУ заявило об освобождении села Богородичное под Святогорском (Донецкая область).

"Воинами-десантниками подняты государственные флаги в населенных пунктах Каменка, Богородичное, Изюм, Оскол и другие. На этом мы не останавливаемся, пока над каждым временно занятым оккупантами украинским городом или селом не развеется наш флаг", - заявили в командовании.

Также в телеграм-каналах появилось фото украинских военных в селе Богородичное.

Отметим, Богородичное россияне захватили в середине июля. Но до последних дней в окрестностях населенного пункта шли бои. Село находится на левом берегу Северского Донца в районе Святогорска.

Как писала "Страна", 23 августа украинская армия показала, как взорвала мост в Святогорске, чтобы уничтожить логистику врага.

Тем временем война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.