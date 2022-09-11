Вице-премьер Ирина Верещук в комментарии "Стране" рассказала, будет ли отменена обязательная эвакуация на севере Донецкой области (Славянск, Краматорск) в связи с освобождением Изюма, откуда ранее россияне собирались наступать на Славянск.

"Пока о таком (отмене эвакуации. - Ред.) даже нет речи, потому что зима будет тяжелой в любом случае", - сказала "Стране" Верещук.

Вице-премьер добавила, что возвращаться домой жителям Донецкой области рано.

"Мы вчера обнародовали обращение, в котором попросили людей не возвращаться, пока местные власти не дадут разрешение", - уточнила Верещук.

Ранее мы писали, что в захваченном РФ Купянске объявили эвакуацию из-за боевых действий.

Война в Украине продолжается уже 200-й день. "Страна" следит за происходящим 11 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 199-го дня войны - важного для украинского контрнаступления в Харьковской области. 10 сентября ВСУ взяли большую часть Купянска к западу от реки Оскол. Это подтвердил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Также украинские силы оказались возле Изюма или даже вошли в город. В этот же день Минобороны России нарушило свое пятидневное молчание о контрнаступлении ВСУ и попыталось объяснить ситуацию перегруппировкой: дескать, теперь РФ собирается наращивать усилия на донецком направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает текущее положение дел и расклады сил в Харьковской области.