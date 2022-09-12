Украинские военные заявили об освобождении села Терновая Харьковской области на границе с РФ.

В сети появилось видео, снятое украинским военным из 14 ОМБр, поднимающим флаг.

Напомним, что еще вчера украинская армия вышла на границу с Россией. Первым появилось видео из Казачьей Лопани.

А затем стало известно и об освобождении Гоптовки в Харьковской области, где находился крупнейший пункт пропуска на границе с РФ.

Война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.