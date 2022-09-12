ВСУ официально подтвердили освобождение не менее пяти населенных пунктов в Херсонской области: Высокополья, Нововознесенского, Белогорки, Сухого Ставка и Миролюбовки.

Об этом сообщила глава пресцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк во время брифинга.

По ее словам, ВСУ продвинулись на разных участках от четырех до нескольких десятков километров. Всего было освобождено около 500 квадратных километров территорий.

"Есть освобожденные площади – около 500 квадратных километров. Можем сообщить, что населенные пункты Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой ставок и Миролюбовка на сегодняшний день уже освобождены", - заявила Гуменюк.

Ранее британская разведка рассказала, как развивается наступление ВСУ в Херсонской и Харьковской областях.

Также в ВСУ сообщили, что на юге Украины российские подразделения пытаются вести переговоры об условиях сдачи оружия.

Война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.