"Укрпочта" сообщила, когда доставит пенсии на освобожденные территории Харьковской области
На следующей неделе "Укрпочта" готова обеспечить первую доставку пенсий и выплатить их жителям освобожденных от оккупации населенных пунктов Харьковской области.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
Соответствующее решение приняли по результатам заседания Координационного штаба по вопросам деокупированных территорий.
Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский сообщил, что передвижные отделения начнут развозить пенсии с понедельника-вторника. Также решается вопрос тех пенсионеров, которые получают выплаты на карточки. Смелянский обещает в ближайшее время его решить.
Также он пообещал выплатить пенсии всем.
Напомним, в Харьковской области освобождены более 40 населенных пунктов.
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