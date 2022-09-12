На следующей неделе "Укрпочта" готова обеспечить первую доставку пенсий и выплатить их жителям освобожденных от оккупации населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Соответствующее решение приняли по результатам заседания Координационного штаба по вопросам деокупированных территорий.

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский сообщил, что передвижные отделения начнут развозить пенсии с понедельника-вторника. Также решается вопрос тех пенсионеров, которые получают выплаты на карточки. Смелянский обещает в ближайшее время его решить.

Также он пообещал выплатить пенсии всем.

Напомним, в Харьковской области освобождены более 40 населенных пунктов.

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