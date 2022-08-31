Электронные документы в приложении "Дия". Фото: diia.gov.ua

В программе "Дия" появились новые сервисы, для пользования которыми украинцам необходимо обновить приложение в своих смартфонах. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры. 

Вот перечень каждой новой услуги:

  • Пенсионное удостоверение
  • Удостоверение на временное или постоянное проживание
  • Англоязычные версии загранпаспорта, водительского удостоверения и техпаспорта на авто
  • Шеринг авто. Возвратили в действие услугу, которая была временно приостановлена ​​из-за войны
  • Уплата штрафов от патрульной полиции. С февраля эта функция также была приостановлена. Теперь можно сразу оплатить в несколько кликов, если нарушили ПДД.

Новые сервисы реализованы совместно с Минсоцполитики, ПФУ, ГМС, МВД, Главным сервисным центром МВД, ГП "Инфотех" при поддержке "Проекта поддержки Дия", внедряемого программой развития ООН в Украине при поддержке Швеции.

Как писала "Страна", в "Дие" теперь можно автоматически регистрировать ООО для физлиц.

Напомним, что украинцы смогут пользоваться документами из "Дии" в 58 странах.

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