В программе "Дия" появились новые сервисы, для пользования которыми украинцам необходимо обновить приложение в своих смартфонах. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Вот перечень каждой новой услуги:

Пенсионное удостоверение

Удостоверение на временное или постоянное проживание

Англоязычные версии загранпаспорта, водительского удостоверения и техпаспорта на авто

Шеринг авто. Возвратили в действие услугу, которая была временно приостановлена ​​из-за войны

Уплата штрафов от патрульной полиции. С февраля эта функция также была приостановлена. Теперь можно сразу оплатить в несколько кликов, если нарушили ПДД.

Новые сервисы реализованы совместно с Минсоцполитики, ПФУ, ГМС, МВД, Главным сервисным центром МВД, ГП "Инфотех" при поддержке "Проекта поддержки Дия", внедряемого программой развития ООН в Украине при поддержке Швеции.

Как писала "Страна", в "Дие" теперь можно автоматически регистрировать ООО для физлиц.

Напомним, что украинцы смогут пользоваться документами из "Дии" в 58 странах.