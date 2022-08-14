Пользователям портала "Дия" стал доступен новый документ. Речь идет о справке о доходах, которая необходима для получения визы в отдельные государства мира, оформления кредита и получения субсидии.

Об этом сообщает пресс-служба "Дии".

До недавнего времени для получения справки украинским гражданам приходилось простаивать в очередях и органах ГНС. Теперь сделать это можно будет, не выходя из дома.

По словам представителей пресс-службы, получить справку о доходах достаточно просто. Для этого нужно выполнить следующие действия:

Авторизоваться на портале "Дия". Выбрать раздел "Справка о доходах". Указать период, за который требуется информация о доходах.

Как только справка будет готова, заявитель получит по электронной почте соответствующее сообщение. Справка о доходах появится в личном кабинете на государственном портале во вкладке "Документы". Ее можно скачать на ПК или смартфон.

Воспользоваться новой услугой могут совершеннолетние граждане Украины. Данные для справки подтягиваются государственным сервисом из Госреестра физических лиц.

Ранее мы писали, что в Министерстве цифровой трансформации планируют добавить в приложение "Дия" пенсионное удостоверение, а также возможность приобрести облигации.

Также "Страна" сообщала, что в "Дие" появятся документы об образовании. Цифровыми копиями документов смогут воспользоваться украинцы, оказавшиеся на оккупированных территориях, которые планируют поступать в вузы.