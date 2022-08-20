Украинцы смогут пользоваться документами из "Дии" в других странах. Соответствующее решение принял Кабмин, добавив в него список стран.

Всего в списке 58 стран, госучреждения которых смогут использовать электронные документы в приложении:

Австралия, Азербайджан, Аргентина, Буркина-Фасо, Люксембург, Греция, Грузия, Израиль, Ирландия, Мавритания, Италия, Канада, Андорра, Лихтенштейн, Монако, Бельгия, Дания, Испания, Марокко, Норвегия, Таиланд, Швеция, Латвия, Литва, Нидерланды, Новая Зеландия, Объединенные Арабские Эмираты, Португалия, Австрия, Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Эстония, Исландия, Кабо-Верде, Кипр, Мальта, Молдова, Северная Македония, Польша, Сан-Марино, Сенегал, Словения, Хорватия, Черногория, Румыния, Словакия, Великобритания, США, Уругвай, Тунис, Турция, Венгрия, Германия, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария.

Таким образом, украинцы смогут использовать приложение и электронные документы, а также другие данные для получения услуг за границей.

При этом персональные данные украинцев не будут передаваться странам, которые Верховная Рада признала государствами-агрессорами или оккупантами. Это также касается стран, которые находятся с ними в таможенных или военных союзах.

Напомним, переселенцы, которые не получили помощь от "Дии", смогут подать заявку повторно.

Как писала "Страна", приложении "Дия" появилась новая услуга для украинских ФОПов, облегчающая подачу декларации.