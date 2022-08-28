В понедельник, 29 августа, в приложении "Дия" станут доступны новые документы, в том числе и на английском языке.

Об этом сообщается в анонсе брифинга министра цифровой трансформации Михаила Федорова, запланированного на понедельник, во время которого новые функции и будут представлены официально.

"Мы успешно завершили бета-тестирование новых сервисов и уже завтра в "Дие" будут доступны пенсионные удостоверения, виды на временное и постоянное проживание", - говорится в сообщении.

Перечень анонсируемых документов:

пенсионные удостоверения;

виды на временное и постоянное жительство;

шеринг авто;

англоязычные документы.

Напомним, что последним усовершенствованием приложения "Дия" стала возможность оформить через нее разрешение на выезд ребенка за границу.

Ранее мы писали, что в "Дие" появятся документы об образовании. Цифровыми копиями документов смогут воспользоваться украинцы, оказавшиеся на оккупированных территориях, которые планируют поступать в вузы.

Война в Украине продолжается уже 186-й день. "Страна" следит за происходящим 28 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 185-го дня войны. Российские войска начали наступление после нескольких дней затишья. Также идут разные сообщения о движениях российских войск за пределами собственно фронта. "Институт изучения войны" считает, что россияне перебрасывают боевую авиацию из Крыма в Россию - вероятно, реагируя на украинские удары на полуострове.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Путин увеличивает армию, а Штаты ставят "смотрящего" за Украиной.